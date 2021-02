Per giugno piace Ricci… ma non è quello dell’Empoli

C’è un altro Ricci che piace alla Fiorentina, ma non è quello dell’Empoli (già seguito in passato). Ha qualche anno di più e gioca in una delle neopromosse terribili della Serie A. Oltretutto, i viola lo visioneranno da vicino proprio il prossimo venerdì: parliamo del centrocampista centrale di Italiano Matteo Ricci, colonna dello Spezia. Ne parla La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, che sottolinea come il numero 8 sia uno degli uomini di maggiore fiducia della formazione ligure, ma il suo status con il contratto in scadenza possa fare gola a molte formazioni. Fra queste, si legge, spiccano soprattutto gli interessi proprio della Fiorentina e del Bologna, che a giugno potrebbero farci un pensierino. La situazione andrà però aggiornata nelle prossime settimane, perché prima ci sarà da discutere un rinnovo (fin qui mai decollato) con la nuova proprietà americana.