Veretout ai Mondiali con la Francia, ma accusato di raccomandazione

L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma, Jordan Veretout, da questa stagione tornato in Francia con la maglia del Marsiglia, dopo un inizio abbastanza difficoltoso sta tornando a giocare ad un ottimo livello. Motivo per il quale, come riportato dall'ANSA, il CT francese Didier Deschamps ha deciso di portarlo con sé per il Mondiale in Qatar. La motivazione principale sarebbe l'assenza in quel ruolo di due perni come Kante e Pogba, anche se al momento sta svolgendo un ottimo campionato. La sua convocazione, però, non sarebbe stata ben digerita da tutti, tant'é che sulle pagine di Le Monde è nata una discussione a riguardo e la sua presenza vista come un "conflitto d'interesse". Il centrocampista è molto amico di Bachir Néhar, team manager della società di consulenza e management sportivo VV Consulting e magazziniere della nazionale. Quest'ultimo è noto nell'ambiente dei Blues per essere molto vicino a Deschamps e legatissimo a Mbappé. Colleghi accusano Néhar di un doppio ruolo in questa situazione, sostenendo che Veretout sia stato chiamato dal CT solo per raccomandazione.