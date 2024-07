Ufficiale: Munteanu torna in Romania. La presentazione è da vero artista

Operazione in uscita confermata per la Fiorentina, che cede Munteanu. E la sua presentazione è tutta da vedere

Nonostante fosse tornato ancora a Firenze per il ritiro, il futuro di Louis Munteanu era chiaramente lontano da Firenze. L'attaccante infatti è appena passato al Cluj, e quindi torna in Romania. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo, come annunciato dal club