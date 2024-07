Ufficiale, De Silvestri rinnova con il Bologna sino al 2026

Nonostante l'acquisto di Holm, l'ex terzino destro della Fiorentina Lorenzo De Silvestri ha rinnovato il suo contratto con il Bologna sino al 2026. Il calciatore 36enne è arrivato in maglia rossoblu nel settembre del 2020, con la quale ha disputato 90 partite, mettendo a segno 8 gol. Vincenzo Italiano potrà contare sulle sue prestazioni per altre due stagioni: ""Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2025".