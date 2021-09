UFFICIALE – Caceres ancora in Serie A, ritrova Godin

Il "Pelado" Caceres passa ufficialmente nelle fila del Cagliari di Semplici, pronto a formare una coppia uruguaiana con Godin

L'ex viola Martin Caceres ha trovato ufficialmente squadra, al termine del contratto con la Fiorentina. È proprio di questi minuti l'ufficialità del suo passaggio al Cagliari, su cui si è espresso così. Il Pelado non lascia l'Italia e prosegua la propria carriera con i club di Serie A. In maglia rossoblù andrà a formare la coppia difensiva con il connazionale Diego Godin, cercato anche dalla Fiorentina, ma rimasto in Sardegna.