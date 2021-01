Vi abbiamo riportato stamani del tentativo del Parma per arrivare all’ex viola Patrick Cutrone, tornato momentaneamente al Wolverhampton. Gianluca Di Marzio scrive in queste ore di uno scatto deciso dei friulani, che hanno praticamente già chiuso anche per Llorente dal Napoli. Affare probabile, secondo l’esperto di mercato, per i bianconeri, che dunque stanno procedendo ad una rivoluzione del reparto offensivo.