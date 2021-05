Tosto: “Gattuso-ACF grande binomio. Rino ha le stesse ambizioni di Commisso”

Il parere dell'ex difensore sul possibile arrivo di Gattuso in terra toscana

"Gattuso-Fiorentina? Sarebbe un grande binomio. Rino quest'anno ha guidato da solo una barca in mezzo alla tempesta e mi auguro possa essere lui il prossimo allenatore della Fiorentina, per le ambizioni che ha il club e Commisso. Sono le stesse che ha anche Gattuso, è un binomio di crescita per confermarsi nel grande calcio, perfetto. Fiorentina mal assemblata? Nel calcio per ottenere un ciclo vitale devi cominciare dal terzo fino al settimo-decimo anno, è simile a una pianta. Non si può raccogliere tutto, Commisso è a Firenze solamente da due anni, ha investito soldi importanti ma non basta. Ora col Viola Park possono fare un salto di qualità importante, lui per ora i giocatori li ha presi: Amrabat è un ottimo acquisto, e di nomi potrei darne sei-sette. Con Ribery ha pure provato ad avvicinare i campioni a Firenze... Si può discutere tutto ma ricordiamoci che la sua volontà è fare le infrastrutture innanzitutto, ma soprattutto investimenti veri. Per bacino, la Fiorentina può concorrere almeno tra il 4° e l'8° posto: ci vuole però tempo, con le strutture ti costruisci i giocatori in casa com'è già stata. Per vederli lottare per lo Scudetto dal 2030"