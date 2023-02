Torreira ha conquistato anche la Turchia: Galatasaray pronto per il rinnovo

Lucas Torreira ha fatto ancora una volta centro: il centrocampista ex viola, passato al Galatasaray in estate, ha firmato coi turchi un contratto fino al 2026 dopo il passaggio via Arsenal in estate, ma adesso il club non vuole lasciarsi scappare la possibilità di sottoscrivere un nuovo accordo. Secondo TMW, la nuova scadenza alla quale le parti stanno lavorando è giugno 2027.