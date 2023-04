Torreira è pronto a tornare, ma non alla Fiorentina. Un club di A interessato

L'amore tra la Fiorentina e Lucas Torreira esiste ancora, basta chiedere a qualche tifoso viola. Eppure, questo sentimento è destinato a non trovare nuove emozioni. Infatti, come sottolinea il Messaggero, il centrocampista uruguaiano è pronto per tornare in Italia, ma non a Firenze. Su di lui ci sarebbe la Lazio di Sarri che contemporaneamente segue il centrocampista del Porto Mateus Uribe.