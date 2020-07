Toni su Ribery: “L’ho trovato scosso. Ma il futuro dipenderà dal progetto del club”

Luca Toni, amico ed ex compagno di Ribery ai temi di Monaco, ha commentato la disavventura capitata al fuoriclasse francese in un’intervista esclusiva a Tuttosport, ecco le sue parole:

Ho sentito Franck e l’ho trovato scosso e dispiaciuto. Trovarsi la casa svaligiata dai ladri è una brutta esperienza e lo è per qualsiasi persona. Sicuramente è un episodio che lo farà riflettere, ma non credo che sarà fondamentale per il suo futuro alla Fiorentina. Molto dipenderà dal progetto del club