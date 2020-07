Ribery, a fine stagione può rescindere. Sarà decisiva la volontà della moglie Wahiba

Può davvero Franck Ribery lasciare Firenze dopo il furto nella sua villa di Bagno a Ripoli? La risposta che dà il Corriere Fiorentino è sì, perché oltre ai messaggi social, l’ex Bayern lo ha fatto intendere nei colloqui avuti con la dirigenza. Con alcune specifiche: perché l’amore reciproco per Firenze c’è e resta, ma al francese non sono andati giù alcuni commenti relativi al suo sfogo, accuse e insulti che lo hanno ferito e toccato soprattutto dopo lo shock dell’intimità violata.

Al centro di tutto c’è poi la famiglia: Ribery senza Wahiba e i figli al suo fianco se ne andrà. Negli ultimi mesi il n° 7 si è ritrovato solo a Firenze, con il resto della famiglia a Monaco di Baviera e che sarebbe dovuta tornare la prossima settimana in Toscana. Adesso però quanto successo potrebbe convincere la moglie a restare in Germania, ed a non tornare a Firenze né ora né in futuro. In quel caso, ribadisce il quotidiano, Franck rinuncerebbe al secondo anno di contratto con la Fiorentina e raggiungere i suoi cari a Monaco. I viola faranno di tutto pergli cambiare idea, con Rocco Commisso pronto a spendersi in prima persona per tranquillizzare il suo campionissimo.