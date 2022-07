Tomovic promuove Dodô: “In attacco è straordinario: entrerà nel cuore dei tifosi”

L'ex viola scherza: "Lui è un terzino vero, non come me che mi adattavo lì"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, troviamo anche una breve intervista all'ex viola Nenad Tomovic ci scherza. Il serbo promuove a pieni voti l'arrivo a Firenze del brasiliano Dodô: "E' davvero un gran colpo. Da tanti anni ai viola serviva uno così, in grado di essere presente e futuro del club. Ha qualità e corsa per coprire il ruolo al meglio". Per quanto riguarda l'adattamento alla Serie A, Tomovic spiega l'ottimo clima che si respira a Firenze, con un tecnico di alto livello e un gruppo unito, possa accelerare notevolmente le tempistiche. Infine, il serbo conclude con un consiglio e uno speranza: "Lui è molto offensivo, in A è fondamentale anche l’altra fase: dovrà pensare anche a difendere. Ma davanti è straordinario ed entrerà nel cuore dei fiorentini".