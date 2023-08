"Quando Batistuta arrivò alla Fiorentina non aveva le qualità balistiche che poi ha messo in mostra in carriera. Io in allenamento l'ho spronato a migliorarsi e piano piano ha trovato sempre più coordinazione e potenza arrivando a segnare anche una decina di gol di sinistro in quella stagione. Questo è l'esempio che nessuno nasce perfetto ma che ognuno deve lavorare sempre per crescere e limare i propri difetti. Io stesso ho fatto così per tutta la mia carriera. Mio figlio? Si sta divertendo a giocare a calcio. E' un attaccante e spero continui a fare questo sport con gioia. Inter-Fiorentina? La guarderò sicuramente. Quando sento parlare di Fiorentina mi emoziono sempre".