Toldo, la mia nuova professione di babbo: “Firenze nel cuore per sempre”

L'ex portiere viola racconta la sua esperienza di padre di una bambina di quattro anni a tempo pieno, tra cartoni animati e pochissimo calcio, raccontando anche della sua grande ammirazione per Sinner, "un ragazzo che mi piace tantissimo, dentro e fuori dal campo". C'è spazio anche per la dichiarazione d'amore per Firenze: "una città meravigliosa, che mi è rimasta nel cuore per sempre".