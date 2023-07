Terzic ha lasciato la Fiorentina in questa sessione di mercato. Il terzino serbo è approdato al Salisburgo dopo anni a Firenze, oscurato dalla presenza di Biraghi. La sua avventura in Austria però, è iniziata molto bene. Infatti, il club austriaco ha battuto per 2 reti a zero l'Altha. Terzic è stato protagonista del match con un'ottima prestazione.