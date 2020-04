Terim, sospiro di sollievo. L’affetto di Nuno Gomes: “Nessuno voleva perderlo”

Sospiro di sollievo per Fatih Terim, guarito nei giorni scorsi dal coronavirus (LEGGI). Nuno Gomes, suo ex giocatore ai tempi della Fiorentina, ha parlato così a Trt Spor: “Gli ho scritto. Sono felice di vedere che la sua salute ora è buona, nessuno voleva perdere Fatih Terim. La cosa più importante è che la sua salute stia migliorando di giorno in giorno e che ora sia finalmente a casa. Mi manca, voglio fargli visita al più presto”.