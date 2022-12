Terim: “I più forti della storia? Messi, Messi, Messi. Poi si può ragionare…”

"Torno in Italia? Chissà..."

L'ex allenatore turco della Fiorentina Fatih Terim ha parlato a Sky Sport in collegamento da Montecarlo: tra i tanti temi trattati, anche quello del più forte della storia dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali:

"I più forti della storia? Messi, Messi, Messi. Poi si può ragionare... Se torno ad allenare in Italia? Non lo so... Quello che posso dire è che mi sento bene e se arriva un progetto che mi stimola sono pronto a valutarlo"