Teotino e l’allenatore bandiera: “Senza quel coro, Iachini non avrebbe la stessa comprensione”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport troviamo l’analisi di Gianfranco Teotino riguardo una nuova figura che emerge sempre più nel calcio moderno: l’allenatore bandiera. Ultimo essi naturalmente Andrea Pirlo, anche se il capostipite di questa nuova generazione resta sicuramente Zinedine Zidane. Ecco le caratteristiche ideali per Teotino: padronanza del gioco, naturalmente, ma anche buon carattere, profonda conoscenza della psicologia del calciatore, buon feeling con la tifoseria. Astenersi attaccabrighe ed ego smisurati. Bonus garantito: la piena protezione di una società solida. L’ex responsabile della comunicazione viola prende proprio il caso di Beppe Iachini per rafforzare le proprie argomentazioni: “.Vedete quanto sta accadendo alla Fiorentina. Se non fosse stato l’ispiratore del celebre coro “Picchia per noi Beppe Iachini”, probabilmente la piazza viola non avrebbe accolto la conferma di Iachini con la stessa comprensione.”