Cinquantaquattro candeline oggi per l’immenso Roberto Baggio. La Fiorentina, attraverso i propri canali social, oltre a fare gli auguri al Divin Codino ha proposti una serie di video con le sue migliori giocate in maglia viola. Anche il direttore e la redazione di Violanews.com si uniscono alla celebrazioni per il compleanno di uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio mondiale.