Simeone si è sbloccato. Il segreto? La meditazione: “La facevo già a Firenze”

Dopo un periodo non facile, Giovanni Simeone è tornato alle "vecchie abitudini" che lo hanno migliorato durante la carriera

Dopo il gol da ex contro il Genoa, Giovanni Simeone si è sbloccato e ha tolto la casella "zero" da quella delle reti segnate. L'attaccante del Verona è tornato a segnare e al Corriere di Verona ha spiegato: "Si riparte da questo gol e da questa energia". Il segreto? La meditazione. "Interiormente ho iniziato a fare meditazione: la facevo prima, a Firenze e Genova, poi ho mollato. Mi sono ritrovato a pensarci, mi ha cambiato e reso migliore come persona, non solo sul campo.