Bucchioni: “La rivoluzione di Italiano è solo all’inizio. Non è come Zeman”

L'opinione del giornalista sul momento viola: la rivoluzione della Fiorentina di Italiano è solo all'inizio

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola tra la vittoria di Udine e il prossimo impegno con il Napoli: "Domenica è una partita da contestualizzare, con l'Udinese era la terza partita in una settimana di una squadra che deve ancora assimilare certi meccanismi. Udine è un campo difficile dove negli ultimi mesi hanno pareggiato diverse big, ma nel primo tempo la Fiorentina è stata dominante come atteggiamento salvo poi nella ripresa difendersi invece di giocare alla Zeman come con l'Inter. La squadra è stata compatta, ha giocato con carattere, se nelle prossime quattro dovesse fornire ancora questo tipo di prestazione sarà un problema, ma non poniamocelo adesso. Callejon non stava in piedi, non c'erano alternative e Sottil in quel momento della partita avrebbe fatto dei danni allungando la squadra con i suoi strappi e mettendo in difficoltà Odriozola. Lo spagnolo è rimasto lì in posizione e ha dato una mano in ripiegamento".