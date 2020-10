Semplici: “Chiesa? Tanta acredine perchè per noi viola è difficile accettare il passaggio alla Juventus”

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici è intervenuto a Radio Bruno:

La Fiorentina ha operato bene sul mercato, ha preso giocatori giovani e altri esperti. Adesso ci sono molti ricambi, ci sono varie scelte per affrontare un campionato positivo. Iachini? E’ preparato per fare buone cose. Quando si accetta un club come la Fiorentina si sa di andare incontro all’esigenza della piazza, è normale che ci siano pressioni e Iachini da questo avrà gli stimoli giusti. Ribery? Quando hai un campione che sta bene è un vantaggio, ma anche lui ha un’età e quindi l’allenatore lo tutela. A fine partita poi le scelte cambiano di peso, ma averlo è sempre un vantaggio. Callejon? È un grande acquisto, è diverso da Chiesa ma ha esperienza e grande valore. Addio di Federico? Si, forse si poteva chiudere diversamente. Dispiace perchè è cresciuto a Firenze e ha dato tanto, ha avuto altre ambizioni ed è andato alla Juventus. Per noi è sempre difficile sopportare il passaggio ai bianconeri (sorride ndr) e quindi si è creata più acredine del dovuto. Ma quando un giocatore ritiene finita un’esperienza è giusto mandarlo. Lo avrei voluto alla Spal quando eravamo in Serie B ma Sousa non lo lasciò libero. Gli auguro il meglio, conosco la famiglia e sono persone serie.