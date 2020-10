VN – Mandzukic, idea estiva della Fiorentina: ecco quanto ha chiesto di ingaggio

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha fatto una panoramica sui giocatori di lusso svincolati. Fra questi c’è anche Mario Mandzukic, ex giocatore della Juventus in cerca di una nuova avventura. La scorsa estate la Fiorentina ha fatto un pensiero a lui, ma non si sono creati i giusti presupposti. Il giocatore infatti avanzò una richiesta di ingaggio da 7 milioni di euro. Una cifra ben superiore anche a quella che percepisce Ribery, giocatore determinante per le sorti della squadra viola. Allo stesso tempo la società, parlando con l’ex bianconero, non ha riscontrato in lui lo stesso desiderio che percepì proprio nel francese quando gli venne illustrato il percorso di crescita del club. Un’idea, una suggestione tramontata nel giro di poco tempo.

