Scout Derby County: “Bobby Duncan è stata per noi una grande occasione”

In una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale del club inglese, Derby County, attualmente in Championship (seconda serie inglese), il capo scouting Joe McClaren ha parlato dell’arrivo dell’ex viola Bobby Duncan. Il cugino di Gerrard non ha mai esordito con la prima squadra viola. Ma anzi si è reso protagonista di alcune vicissitudini in Primavera che hanno portato il club a metterlo fuori rosa. Questo il racconto di McClaren riguardo al suo ritorno in Inghilterra:

Stavamo da tempo tenendo sotto osservazione Bobby Duncan, addirittura ai tempi del Manchester City. Era uno da “tenere d’occhio” e questo ci ha portato ad osservarlo anche durante la sua esperienza alla Fiorentina. Sapevamo che questo percorso avrebbe potuto avere riscontri negativi e infatti per Bobby la situazione è cambiata rapidamente. Duncan voleva tornare in Inghilterra, e noi abbiamo colto al volo questa occasione. Ha riconosciuto in noi un’occasione importante, nonostante avesse potuto ottenere ottimi risultati anche in club più importanti