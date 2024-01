Stefan Savic ormai dal 2015 è uno dei perni dell'Atletico del Cholo Simeone. Ma con l'avvanto di Reinildo, Hermoso e non solo il montenegrino potrebbe partire. Infatti secondo Marca, Savic sarebbe l'obiettivo principale del Fenerbahce di Edin Dzeko, e uno degli avversari più temibili in Cinference League. Da capire la volontà del ragazzo e del proprietario colchoneros Cerezo, che non necessariamente deve, o vuole liberarsi di Savic.