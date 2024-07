Salcedo, l’infamante accusa della madre: “E’ coinvolto nella morte della sorella”

La madre di Salcedo lo accusa dell'assassinio della sorella

"Il motivo per cui Carlos Salcedo vuole lasciare il Paese è perché lui e sua moglie, Andrea Navarro, sono gli autori intellettuali dell'omicidio di Paola" ha scritto la signora María Isabel Hernández Navarro. Un'accusa pesantissima che ha scatenato ovviamente un polverone in Messico. Carlos per conto suo, pochi minuti dopo, si è limitato a scrivere in una storia sempre su instagram "Grazie a tutti per il sostegno dimostrato in queste ore" mostrandosi con la tenuta dell'Azul, lasciando in qualche modo intendere che resterà in Messico. Secondo alcune fonti messicane, la Procura dello Stato del Messico aprirà presto un'indagine sulla dichiarazione di María Isabel Hernández Navarro. Altre fonti sottolineano che i rapporti tra Carlos Salcedo e la famiglia si erano fortemente incrinati da tempo, anche se proprio con la sorella Marta Paola c'era stato un riavvicinamento negli ultimi anni.