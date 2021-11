Rossi ricorda: “Con la Juve la miglior partita della carriera. E con Gomez…”

Giuseppe Rossi torna a parlare di Fiorentina e ricorda gli anni passati in viola tra gioie e (soprattutto) dolori

Intervistato da Radio Marca, l'emittente che fa capo al noto quotidiano sportivo madrileno, l'ex viola Giuseppe Rossi torna a parlare del suo passato, ed il ricordo finisce inevitabilmente anche sui suoi trascorsi alla Fiorentina: "La coppia con Mario Gomez? Quando arrivò sapevamo che era un grande attaccante e goleador, giocammo un po' insieme e poi mi infortunai. Fino a quel momento eravamo secondi a tre punti dalla Juve e stavamo facendo una stagione ottima. Io ero capocannoniera, poi da gennaio a aprile sono stato fermo per infortunio. Ma questo è il calcio, anche se è stato doloroso. Quell'anno arrivammo quarti, una buona posizione, peccato che non bastò per arrivare in Champions perché ne andavano solo tre".