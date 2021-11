Castellacci: “Nico ancora positivo? Senza doppia dose sarebbe in terapia intensiva”

Il retroscena svelato da Castellacci sulla lunga positività di Nico Gonzalez

Per dirimere parzialmente la questione relativa alla positività di Nico Gonzalez, l'ex medico della nazionale Enrico Castellacci ne ha parlato a Radio Bruno: "E' strano che, con la doppia dose di vaccino il ragazzo abbia ancora carica virale e l'abbia avuta così forte, ma questo è anche l'effetto delle varianti. Se non avesse avuto la doppia dose sarebbe ricoverato in terapia intensiva e questo ci fa capire quanto sia importante vaccinarsi e fare in futuro anche la terza dose.