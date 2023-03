Ritorno in panchina per Delio Rossi: sarà il nuovo tecnico del Foggia

Nuova esperienza in panchina per l’ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi, il quale diventerà il nuovo tecnico del Foggia. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex allenatore di Lazio e gigliati firmerà un accordo con i pugliesi...

Nuova esperienza in panchina per l'ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi, il quale diventerà il nuovo tecnico del Foggia. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'ex allenatore di Lazio e gigliati firmerà un accordo con i pugliesi fino al 30 giugno 2024. Domani, per lui, il primo allenamento nella nuova società di Serie C. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS VIOLA