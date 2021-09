Ripa: “Bonaventura sta facendo la differenza. Italiano ha dato certezze”

"Contro l'Inter è importante, sono i favoriti per lo scudetto"

"Italiano ci credeva fin dall'inizio. Dopo quattro partite le cose cominciano a cambiare. Il grosso lavoro del mister è stato dal punto di vista motivazionale e di dare certezze dal punto di vista di gioco. Singoli rigenerati? E' la nota più importante da inizio stagione. Avevamo visto delle lacune nella rosa, ma questo non si è visto. Se devo fare dei nomi particolari: Bonaventura sta facendo la differenza tra le linee, ma i recuperi sono tanti: ieri mi è piaciuto molto anche Quarta. E' proprio la squadra ad essere cresciuta. Europa? La squadra sta facendo bene e non casualmente. E gli interpreti non sono fondamentali è proprio un discorso corale... Ieri nessuno ha indovinato la formazione. La Viola fa bene a giocare partita dopo partita anche se la partita di martedì è già importante. Inter? E' la favorita per lo scudetto, la dirigenza nerazzurra ha fatto un mercato eccellente sostituendo due giocatori fondamentali (Lukaku e Hakimi, ndr) in modo egregio."