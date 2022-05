Riganò vince il campionato ma l’Affrico non lo conferma

L'ex bomber viola dopo aver portato il Promozione l'Affrico, non siederà più sulla panchina della compagine fiorentina.

Non solo nelle serie maggiori succedono ribaltoni che non ti aspetti. Cristian Riganò subentrato alla guida dell'Affrico alla fine di febbraio, dopo aver portato la squadra fiorentina alla vittoria del campionato di prima categoria, non è stato confermato. Una decisione che sicuramente il bomber della rinascita viola non avrebbe mai immaginato perché di solito squadra che vince non si cambia, ma evidentemente all'Affrico l'allenatore sì.