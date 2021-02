Ricordate Ramòn Diaz? Può finire su una panchina che fu di Prandelli

Ramón Díaz sta per tornare in trincea in Medio Oriente. Dopo la sua esperienza al Libertad di Asuncion in Paraguay, in cui non è riuscito a fare buoni risultati, l’ex Fiorentina è vicinissimo alla panchina di una squadra degli Emirati, in quella che sarebbe la sua prima esperienza in quel Paese. Il club che lo vuole fortemente è Al-Nasr, squadra che è stata allenata anche dall’attuale allenatore viola Cesare Prandelli. Qualche mese fa, in ottobre, Ramón aveva espresso l’intenzione di tornare a quelle latitudini: “Abbiamo parlato con Emiliano. I nostri obiettivi sono molto chiari. Voglio tornare nel Golfo persico. Ne abbiamo discusso con il mio staff tecnico. Aspetteremo. La nostra intenzione è aspettarci qualcosa dall’estero. Abbiamo fatto un enorme sacrificio”. L’Al-Nasr non vince un campionato dal 1986. Ramón arriverà a cambiare la storia?

