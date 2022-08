Ricordate Munari? Ora è consulente finanziario: “C’è un’altra vita da gestire”

L'ex Fiorentina Gianni Munari ha appeso gli scarpini al chiodo dopo una carriera onesta costellata di promozioni, e adesso si dedica all'aiuto degli ex colleghi in ambito finanziario. A 39 anni, si legge su Gazzetta.it , Munari metterà a frutto il suo passato calcistico con la “missione” di aiutare gli ex colleghi a gestire i propri risparmi .

“Ho visto molti miei compagni bruciarsi, fare investimenti errati, affidarsi a persone scorrette. Questa è la molla che mi ha spinto a passare dall’altra parte della scrivania. Nel momento in cui smetti di giocare, ti rendi conto che devi avere cura dei sacrifici fatti. La carriera sportiva è solo una parentesi, poi inizia una seconda vita nella quale devi essere responsabile e non sperperare ciò che hai guadagnato. In questo l’etica e il rispetto che impari sui campi da calcio, insieme a metodo e disciplina, sono stati per me una guida fondamentale. Sarebbe utile istruire gli atleti sin dai settori giovanili con un’ora di educazione finanziaria a settimana”.