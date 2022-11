Ricordate Gerson? Il Marsiglia lo rivende al Flamengo, ma… deve ancora pagarlo

L'Equipe oggi spiega che il cartellino del calciatore ex Roma e Fiorentina Gersondeve essere ancora finito di pagare dal Marsiglia al Flamengo per una fetta pari a 6,5 milioni di euro. Un debito da estinguere, d'accordo, ma il problema è un altro. Le due società sono infatti in trattativa per un ritorno del giocatore in Brasile, al Mengao. Per questo motivo il club rubronegro avrebbe deciso di proporre una cifra di 13,5 milioni di euro per il riacquisto del centrocampista, rinunciando a tale debito e portando la valutazione del cartellino a quella pattuita nel giugno 2021. Una proposta, questa, che l'OM non ha accettato per il momento, valutando il cartellino del giocatore una cifra più alta. Affare per ora in stallo.