“Riciclaggio di denaro in attività di Firenze”, indagato un ex portiere viola

La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio. E tra i nomi coinvolti - secondo quanto riporta LaNazione.it - c'è anche un ex giocatore di Fiorentina e Napoli, Giuseppe ‘Pino’ Taglialatela che vestì la maglia viola per tre stagioni, prevalentemente come secondo portiere alle spalle di Toldo. Secondo le indagini, dal 2012 alcuni soggetti (in particolare un cittadino italiano e uno albanese) avrebbero acquistato o affittato oltre 30 tra ristoranti, alberghi e attività varie, principalmente nel centro storico di Firenze generando proventi illeciti, poi reinvestiti in beni di lusso e nell'acquisizione delle quote di una società di calcio dilettantistica campana. A Taglialatela, oggi legale rappresentante dell’Ischia Calcio, viene contestata, tra le altre cose, l’emissione di false fatturazioni.