Ribery, l’incidente fa discutere. Sabatini: “Sarà sanzionato”

L'ex viola si è schiantato in piena notte a 40km da Salerno, per fortuna senza gravi conseguenze

Ha fatto rumore l'incidente stradale che ha visto coinvolto l'ex viola Franck Ribery nella notte tra domenica e lunedì. La sua auto si è schiantata contro un semaforo e non è ancora chiaro se alla guida ci fosse il francese oppure l'amico che viaggiava con lui. La cosa più importante è che FR7 ha riportato solo un lieve trauma cranico e una ferita da 5 punti di sutura ma rimangono alcuni aspetti da chiarire sulla dinamica dell'incidente. Non è chiaro neppure se Ribery sia stato sottoposto ad alcoltest. E poi c'è l'orario delle 3.30 che gli costerà la multa del club, oltre a quelle della Municipale.

Queste le parole del ds della Salernitana Walter Sabatini: "Il ragazzo non sarebbe dovuto rientrare così tardi, si è già scusato e si spiegherà col mister. È andato fuori a cena, visto l’orario sarà sanzionato e multato ma il giorno dopo si sarebbe allenato di pomeriggio, non drammatizzerei troppo. Le sue qualità umane non si discutono anche se l’episodio è da punire".