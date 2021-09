Ribery fa impazzire l’Arechi: “Qui per salvare la Salernitana, insieme”

Franck Ribery è sbarcato solo stamattina a Salerno e già fa impazzire piazza e tifoseria granata: "voglio la salvezza"

Si è tenuta pochi minuti fa la presentazione della rosa della Salernitana di fronte ai propri tifosi, accorsi allo stadio "Arechi". La star della giornata non poteva non essere Franck Ribery, giunto in città stamattina e acclamato a gran voce. Il nuovo numero 7 ha voluto salutare i propri nuovi tifosi, ai microfoni del club granata: