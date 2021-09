Cecchi: “Italiano è un piccolo Zeman. Ribery? Scelta davvero inspiegabile”

Stefano Cecchi, volto noto del Pentasport, ha commentato così la situazione del calcio moderno e della scelta di Ribery

La sosta? Il calcio sembra che con il Covid non abbia perso nulla. Si ci siamo fermati ma poi siamo ripartiti tutti, creando dei calendari pieni. Basta vedere la situazione dei sudamericani. Come faranno per il prossimo turno? Stanno riempiendo il calendario di impegni. Nazionale? L'Italia è la squadra che è. Siamo stati più bravi nell'Europeo ma non abbiamo schiacciato nessuno. Ci sta un po' di sfortuna. Manca il Vlahovic della situazione che ti risolve le cose. Il calcio ormai è diventato un modo per scalare le posizioni sociali. Guardate Messias, un giorno sei una squadra sconosciuta e dopo 4 anni giochi nel Milan. Bisogna iniziare però a tifare la squadra, non i campioni.