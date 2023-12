Reginaldo: “Beltran? Troppo generoso. Italiano? Il Napoli doveva prenderlo”

"Secondo me la Fiorentina quest'anno può fare qualcosa di importante e non sono sorpreso del percorso che sta facendo. Già dall'anno scorso vedevo che il gruppo era forte ed anche quest'anno merita qualcosa di più. Conosco la città e la società e so quello che vale. Attaccanti? Giocare davanti nel calcio italiano non è facile, visto che sappiamo in Italia quanto lavoro si metta nella fase difensiva. In questo momento la Fiorentina non sta trovando continuità davanti, ma secondo me appena si sbloccano gli attaccanti e trovano fiducia diventerà tutto più facile, come Cabral alla fine della scorsa stagione. Beltran? Noi sudamericani siamo diventati troppo generosi in fase difensiva, gli consiglio di concentrarsi di più sull'attacco. Il ragazzo ha dimostrato, comunque, che dentro ha qualità. Il problema è che in Italia devi segnare da subito. Anche Nzola sta trovando difficoltà, ma secondo me se si sblocca fa bene anche lui. Il gioco di Italiano? Con Prandelli si giocava sulle fasce ma sapevamo che nel mezzo c'erano Toni o Mutu che segnavano. Gli esterni, secondo me, dovrebbero essere più concreti. Italiano e Thiago Motta sono tra gli allenatori migliori, comunque. Se fossi stato il Napoli, avrei preso Italiano infatti. Monza? Palladino lo conosco e lo sapevo che sarebbe diventato un bravo allenatore. Secondo me ha fatto bene la società a confermarlo. Il Monza può fare bene quest'anno, però, è inferiore alla Fiorentina".