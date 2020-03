Rebic ha stregato il Milan, ma chi tratterà per l’ex viola? La Fiorentina attende

La Gazzetta dello Sport evidenzia una questione di non banale importanza in casa Milan: Ante Rebic è in rossonero in prestito senza diritto di riscatto, quindi per non far lievitare il prezzo di un giocatore in gran forma occorrerebbe trattare in tempi brevi con l’Eintacht Francoforte. Il problema, prosegue il quotidiano, è che Boban e Maldini sono ai saluti, e Gazidis non tratta in prima persona sul mercato. Più il tempo passa, dunque, più il prezzo di Rebic rischia di lievitare. E la Fiorentina di “guadagnarci” di più: al club viola spetta il 50% sull’eventuale plusvalenza.

Il Milan vuole riscattare Rebic. E l’Eintracht spara altissimo (per spartire con la Fiorentina)