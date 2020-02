Il Milan vuole riscattare Rebic. E l’Eintracht spara altissimo (per spartire con la Fiorentina)

L’esplosione improvvisa di Ante Rebic sta facendo schizzare anche la sua valutazione di mercato. Il croato del Milan contro la Fiorentina ha segnato il suo settimo gol nel 2020 e su Tuttosport di oggi si parla del suo futuro. Che il Milan vorrebbe fosse rossonero. Il problema è che Rebic è arrivato in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte e non è stata fissata una cifra per il riscatto. E allora i tedeschi avrebbero chiesto 40 milioni per cedere il suo cartellino, anche perché il 50% andrebbe alla Fiorentina. E potrebbe essere un bel gruzzoletto.