Qatar 2022, i convocati dell’Uruguay: dentro Torreira e altri due ex Viola

Gli uruguagi che partiranno per il Qatar

Continuano ad arrivare a pioggia le liste definitive per quanto riguarda le nazionali impegnate nel Mondiale in Qatar ormai alle porte. Adesso, è il turno dell'Uruguay che ha da poco diramato le convocazioni. Fra di esse, si possono contare 3 ex calciatori della Fiorentina. Si tratta di Torreira, Vecino e Caceres. Questa la lista completa: