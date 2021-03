Pusceddu non esclude niente: “Iachini potrebbe rimanere l’anno prossimo”

Vittorio Pusceddu, ex giocatore Viola, ha parlato a TMW News e ha espresso la sua opinione sul momento della Fiorentina:

C’è da capire come si comporterà Iachini nelle prossime 10 partite, se dovesse far bene e arrivare a metà classifica potrebbe anche essere confermato per l’anno prossimo. Vanno capite anche le ambizioni di Commisso. Bisogna vedere se metterà su una squadra importante per un allenatore affermato o se punterà su un giovane in grado di valorizzare la squadra. La piazza di Firenze merita una squadra che regali soddisfazioni. Ricordo che quando retrocesse in Serie C vennero venduti 32mila abbonamenti.