Pruzzo: “Viola, ecco come battere la Roma. Cutrone? Ok a gara in corso, ma dall’inizio…”

Roberto Pruzzo, doppio ex di Roma-Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio: “Cutrone? Mi ha convinto dal momento in cui non ha troppe responsabilità. Quando entra dalla panchina a partita in corso è decisivo, mentre quando parte dall’inizio spesso si spegne. La Fiorentina deve pensare all’investimento perché è un rischio spendere tanti soldi per un giocatore che finisce spesso tra le riserve. Vlahovic? Firenze è un posto strano, un po’ come Roma, a volte esalta i suoi giocatori per poi deprimerli. Credo che ci siano delle vie di mezzo. Vlahovic ha bisogno di giocare con continuità.

Attaccante da 20 reti a stagione? Servirebbe uno come Milik. Sto scherzando, ma neanche troppo… Ribery? Credo che a questo punto, senza grandi obiettivi da parte della Fiorentina, sia giusto non rischiarlo. Ha già avuto i suoi problemi per questa stagione. Roma-Fiorentina? I giallorossi giocano bene ma sono una squadra che parte lentamente, se i viola vogliono fare risultato devono iniziare forte la gara”.