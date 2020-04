Pruzzo: “L’idea di poter finire il campionato in qualsiasi data non mi piace molto”

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:

“Ripartenza Serie A? Io l’avevo detto dall’inizio: meglio non rovinare la prossima stagione e chiudere qui questa: poi ci sono tanti interessi che ovviamente comportano il dover portare in fondo il campionato. L’idea di poter finire il campionato in qualsiasi data non mi piace molto, ci sono tante opzioni: se si deve concludere la stagione per salvare qualche squadra in difficoltà, comunque, finirei anche il campionato a Natale se serve. Ci sono realtà che si troveranno in crisi, penso alle squadre di B e di C. Si potrebbe pensare anche a un girone peculiare per ridurre il numero di partite”.

“Riduzione stipendi? Penso che debbano essere le societàa dover pensare singolarmente e in prima persona ai propri tesserati. Penso che questa crisi potrà ridimensionare il movimento del calcio, credo che dopo un momento di livellamento ci sarà nuovamente il boom con quelle società che possono permettersi ogni cosa”.

“Non è automatico che chi stava bene 2-3 mesi fa sia automaticamente in forma adesso, ci sono varianti che non siamo in grado di prevedere, probabilmente qualche contraccolpo ci sarà. Va considerata anche l’Uefa, ci sono le competizioni internazionali… Sarà difficile trovare soluzioni e accordi. A livello europeo ci saranno delle differenze a seconda di quando ricominceranno i campionati nazionali: ci si possono aspettare in questo senso grosse sorprese per quanto riguarda le coppe”.