Pres. Salernitana: “Lunedì avevo già preso Piatek, voglio lui e Bonazzoli”

“Ci sono reali possibilità di prendere Piatek. Il calciomercato è davvero un…mercato. C’è un modo di portare avanti gli affari che è difficile da comprendere, i calciatori sono spesso guardinghi perché spesso arrivano altre proposte e non scelgono in base a progetti tattici o di vita. Secondo me è un aspetto molto singolare, che in parte mi lascia perplesso. A me piace Piatek, ma seguo anche altri top player. Vorremmo mettere a disposizione del mister il maggior numero di rinforzi già per le prime partite. Quello che posso dire è che il calciatore verrebbe volentieri a Salerno, non è un problema di ingaggio ma di atteggiamento da parte della società che detiene il cartellino. Si procede per tentoni, le operazioni si chiudono quanto tutte le componenti hanno le idee chiare. Noi le abbiamo, evidentemente l’Hertha Berlino sta facendo ragionamenti di vario genere per rientrare dell’investimento fatto anni addietro. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Sembrava tutto fatto a inizio settimana, ero pronto a firmare i contratti. Poi c’è stato l’inserimento di un’altra società, come accade spesso quando siamo su un calciatore. Se non è lui sarà uno di pari valore. Il mio pensiero è quello di formare una coppia Piatek-Bonazzoli, in attacco vogliamo due campioni. Su questo non c’è dubbio””.