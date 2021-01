Polonia, niente Giampaolo per la Nazionale, ma spunta il nome di un ex viola

Si era parlato di Marco Giampaolo, esonerato nei giorni scorsi dal Torino, per la panchina della Nazionale polacca, ma questa ipotesi sta perdendo quota, fa sapere Sky Sport, in favore di quella che porterebbe a Paulo Sousa. Il portoghese ex viola è libero dopo l’esperienza a Bordeaux, e potrebbe così ritrovare Bart Dragowski.

