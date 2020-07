Pizarro: “La società vuole l’Europa col bel calcio. Perchè non provarci con Spalletti?”

In un’intervista esclusiva, il doppio ex di Roma e Fiorentina, David Pizzarro, ha commentato così la sfida ai microfoni di Pentasport di Radio Bruno

E’ stato un anno di transizione, e adesso siamo alla fine. Sta per iniziare un anno completamente diverso da quello trascorso fino a questo momento. La società punta a creare una squadra forte che sappia giocare bene a calcio e conquistare l’Europa. Non mi aspettavo un operato così di Vincenzo, quando ci sono questi cambiamenti cominci a capire coma va a finire la stagione.

Tempo fa ho chiesto a Spalletti se poteva venire a Firenze. Lui tiene tanto alla città e alla Fiorentina. Se c’è un progetto importante non vedo perchè non provare a parlarci. Porterebbe tanto entusiasmo in una piazza così importante. De Rossi? Daniele è una persona molto intelligente. Il padre è un grandissimo allenatore, che ha tantissimi anni nella primavera. Sicuramente Daniele prenderà qualcosa da lui e questa è una cosa fondamentale.