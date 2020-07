Fonseca: “Fiorentina in un ottimo momento. Kolarov e Bruno Peres giocheranno, Zaniolo…”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato della sfida con la Fiorentina in programma domani sera all’Olimpico. Queste i passaggi più importanti della conferenza stampa del tecnico portoghese:

Zaniolo dal primo minuto? Vediamo domani, è importante gestire bene la sua situazione dopo 6 mesi da infortunato. Non dimentichiamo anche che ha avuto poche occasioni di allenarsi prima della sfida contro la Spal Fiorentina? Noi abbiamo cambiato il modulo, ma devo dire che la Fiorentina è in un ottimo momento. Non hanno perso nelle ultime sei gare, stanno giocando molto bene. Sarà una partita diversa, molto difficile. Kolarov e Bruno Peres? Non tireranno il fiato domani, giocheranno entrambi. Non penso al mercato o all’Europa League, adesso ho in testa solo la Fiorentina. Domani sarà importante fare risultato visto anche