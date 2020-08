E’ stata resa nota oggi la lista completa dei collaboratori di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Il neo tecnico, alla prima esperienza assoluta su una panchina, ha portato con sè alcuni volti noti tra cui spicca Igor Tudor. Per il croato che da allenatore vanta anche un’esperienza in Serie A alla guida dell’Udinese si tratta di un ritorno. Da difensore ha infatti raccolto oltre 100 presenze per i colori bianconeri, anche se questa volta dovrà “accontentarsi” del ruolo di vice-allenatore. Oltre a Tudor troviamo anche una ex conoscenza viola, trattasi di Roberto Baronio che insieme a Antonio Gagliardi avrà il ruolo di collaboratore tecnico di Pirlo.

